بدء دخول المسلحين للعاصمة السورية دمشق وسماع دوي طلقات نارية كثيفة

وكالات

بدء المسلحين في الدخول إلى لعاصمة السورية دمشق، وفقا لما أفادت به معلومات أولية، نقلا عن مصادر سورية محلية.

وأفاد شهود عيان بسماع دوي طلقات نارية كثيفة وسط دمشق، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل قبل قليل.

ونقلت وسائل إعلام عن شاهد عيان: أن المسلحين موجودون في منطقة برزة"، داخل مدينة دمشق، مضيفًا أن الاشتباكات تجري حاليًا.