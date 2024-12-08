بعد السيطرة على حمص.. القوات السورية تنسحب من مطار دمشق الدولي

وكالات

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر اليوم الأحد، انسحاب القوات الحكومية من مطار دمشق الدولي، وذلك بعد إعلان الفصائل المسلحة السيطرة على مدينة حمص ثالث أكبر مدن سوريا.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن أوامر صدرت للعسكريين والضباط في المطار بمغادرة مواقعهم إلى العاصمة، وفقا للعربية.

ومساء السبت أعلنت الفصائل المسلحة السيطرة على مدينة حمص بالكامل، إذ جاء ذلك بعد إعلانها قبل ساعات قليلة التوغل في حمص والبدء بتمشيط أحيائها بالإضافة إلى إخراج أكثر من 3500 سجينا من سجن حمص المركزي الواقع شمال المدينة.

وانسحبت القوات الحكومية من مواقع في حمص باتفاق مع الفصائل على ممرات آمنة.

يشار إلى أن السيطرة على حمص تعني قطع العاصمة دمشق عن الساحل السوري، حيث تتركز الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد، والتي تضم قاعدة بحرية وأخرى جوية روسية.

وكانت "هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة قد سيطرت قبل أيام على مدينة حلب، ثم حماة.

كما سيطرت فصائل محلية مسلحة على درعا جنوب البلاد، فضلا عن السويداء.