غارات إسرائيلية تستهدف معبر القصير عند الحدود اللبنانية السورية

وكالات

نفذ قبل قليل، الجيش الإسرائيلي عدة غارات استهدفت معبر القصير عند الحدود اللبنانية السورية، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها.

واستقدم الجيش اللبناني تعزيزات عسكرية إلى منطقة الهرمل شمال شرقي لبنان على الحدود مع سوريا.

ومساء السبت، أكدت مصادر، أن الجيش السوري سحب قواته من مدينة حمص، وهي الآن عند جسر القصير.

وبدأوا المسلحين بالانتشار في مدينة حمص، إذ أنه تم قطع الطريق إلى العاصمة دمشق.

وأغلق الأمن العام اللبناني معبر المصنع الحدودي مع سوريا لتصبح جميع المعابر الحدودية بين البلدين مغلقة بالكامل.

ومنذ أواخر نوفمبر الماضي، تتعرض سوريا لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية، تمكنت من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية، ومدينة حماة وبعض البلدات في ريف حمص وسط سوريا.