الجيش السوري ينفي الانسحاب من ريف اللاذقية الشمالي

وكالات

أكد مصدر عسكري سوري، فجر اليوم الأحد، أنه لا صحة للأخبار التي تتناقلها المنصات الإعلامية الإرهابية عن انسحاب القوات المسلحة من ريف اللاذقية الشمالي.

وقال المصدر العسكري: "لا صحة للأخبار التي تتناقلها المنصات الإعلامية الإرهابية عن انسحاب القوات المسلحة من ريف اللاذقية الشمالي وتؤكد القيادة العامة على أن جميع هذه الأخبار عارية عن الصحة"، وفقا لروسيا اليوم.

ومساء يوم السبت، أكدت مصادر، أن الجيش السوري سحب قواته من مدينة حمص، وهي الآن عند جسر القصير.

وبدأوا المسلحين بالانتشار في مدينة حمص، إذ أنه تم قطع الطريق إلى العاصمة دمشق.

ومنذ أواخر نوفمبر الماضي، تتعرض سوريا لهجمات إرهابية من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية، تمكنت من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية، ومدينة حماة وبعض البلدات في ريف حمص وسط سوريا.

وأكد وزراء خارجية 5 دول عربية و"صيغة أستانا" يوم السبت، أن الأزمة السورية تستوجب السعي لحل سياسي يؤدي لوقف العمليات العسكرية، مشددين على أن استمرار الأزمة يهدد الأمن المحلي والإقليمي والدولي.

وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري في وقت سابق من ذات اليوم، تعزيز خطوط انتشار القوات بريف دمشق والمناطق الجنوبية منعا لوقوع أي حوادث نتيجة للفوضى التي يحاول الإرهابيون خلقها.

وأشارت إلى أنه "لم تتوقف المنصات الإعلامية التابعة للإرهابيين عن نشر الفيديوهات المضللة والأنباء الكاذبة حول ما يجري من أحداث على امتداد الجغرافيا السورية".