استشهاد فلسطينيين وإصابة أخرين في قصف إسرائيلي على خيمة بمدينة خان يونس

وكالات

استشهد فلسطينيين وأصيب عدد آخر بعد استهداف طيران الاحتلال خيمة في خان يونس، وفقا لما ذكرته وفا.

قالت مصادر طبية، إنه تم استشهاد مواطنين على الأقل وإصابة آخرين، إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في الحي النمساوي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما قصف طيران الاحتلال الحربي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,664 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,976 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.