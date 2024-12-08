الفصائل المسلحة في سوريا تُعلن سيطرتها الكاملة على مدينة حمص

وكالات

أعلنت الفصائل السورية المسلحة، اليوم الاحد، أنها فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة حمص.

وقال حسن عبد الغني، القيادى بالفصائل المسلحة، خلال ساعة مبكرة من صباح الأحد، إن الفصائل حررت بالكامل مدينة حمص بوسط سوريا، وفقا لما ذكرته الغد.

وفي وقت متأخر من السبت، قال حسن عبد الغني، من إدارة عمليات الفصائل عبر منصة إكس: "بعد عمليات نوعية ليلية؛ فلول النظام تهرب من مدينة حمص، وجارٍ الآن التوغل في أحياء المدينة وتمشيطها استعدادًا لإعلانها محررة بالكامل".

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وإحدى وسائل الإعلام الموالية للحكومة، مساء السبت، أن الجيش السوري انسحب من مدينة حمص الرئيسية بوسط سوريا.

وأفادت إذاعة "شام إف إم" الموالية للحكومة، أن قوات الجيش اتخذت مواقع خارج ثالث أكبر مدينة في سوريا، دون الخوض في تفاصيل.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن القوات السورية وعناصر من أجهزة أمنية مختلفة انسحبت من المدينة، مضيفًا أن مقاتلي الفصائل دخلوا أجزاء منها.