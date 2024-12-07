مسؤولون إيرانيون: "تحرير الشام" وعدتنا بحماية الأقلية الشيعية في سوريا

وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤولين بإيران، اليوم السبت، إن فصائل "هيئة تحرير الشام" المسلحة في سوريا وعدت في رسالة لإيران بحماية الأقلية الشيعية والمواقع الدينية.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن القوات الإيرانية التي كانت تدافع عن الرئيس السوري بشار الأسد انسحبت بشكل شبه كامل من سوريا.

وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى أنهم يتوقعون أن تسقط دمشق في يد الفصائل السورية المسلحة، مضيفين "يبدو أن حكم عائلة الأسد يوشك على الانتهاء".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسؤول عراقي ومصدر دبلوماسي إقليمي، إن إيران بدأت في سحب بعض قادتها العسكريين من سوريا.

وأشار المسؤول العراقي، إلى أن إيران أجْلت كبار قادة الحرس الثوري ودبلوماسيين غير أساسيين وعائلاتهم من العاصمة دمشق، موضحا أن إيران تقوم بعمليات إجلاء خشية الحصار بعد الانهيار في سوريا.

وأكد المسؤول العراقي، أن السفارة الإيرانية في دمشق لا تزال تعمل رغم عمليات الإجلاء، لافتا إلى أن معظم العسكريين الإيرانيين غادروا سوريا بالفعل جوا عبر مطار دمشق.