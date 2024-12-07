بيان قمة الدوحة بشأن سوريا: نطالب بوقف العمليات العسكرية تمهيدا لإطلاق عملية سياسية جامعة

وكالات

قال وزراء خارجية 5 دول عربية ودول أستانا في بيان مشترك، اليوم السبت، إن استمرار أزمة سوريا تطور خطير على البلاد والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدين أن الأزمة السورية تستوجب السعي لحل سياسي يؤدي لوقف العمليات العسكرية.

وأشار البيان إلى توافق الدول العربية الخمس إلى جانب دول أستانا، على تعزيز الجهود الدولية لزيادة المساعدات للشعب السوري، مشددين على ضرورة وقف العمليات العسكرية تمهيدا لإطلاق عملية سياسية جامعة.

وأوضح البيان، أن العملية السياسية يجب أن توقف التصعيد العسكري وسفك دماء الأبرياء، كما أن العملية السياسية يجب أن تحفظ وحدة سوريا وسيادتها تحمي سوريا من الفوضى والإرهاب.

وأكد البيان على أن العملية السياسية يجب أن تضمن عودة طوعية للاجئين والنازحين السوريين، مشددين على ضرورة استمرار التشاور لإيجاد حل سياسي يحقق تطلع السوريين للأمن والعدالة.