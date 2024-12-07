استشهاد 6 أشخاص بجنوب لبنان جراء غارتين إسرائيليتين

بيروت - (د ب أ)

قتلت غارتان جويتان إسرائيليتان ستة أشخاص في جنوب لبنان اليوم السبت، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة اللبنانية ووسائل إعلام رسمية.

وقالت الوزارة في بيان إن خمسة أشخاص استشهدوا وأصيب خمسة آخرون عندما استهدفت غارة إسرائيلية بلدة بيت ليف.

وأضافت أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت أيضا بلدة دير سيريان، مما أسفر عن استشهاد شخص واحد.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن الغارة في بيت ليف استهدفت منزلا.

وأضافت الوكالة أن عمليات البحث عن ناجين آخرين تحت الأنقاض توقفت بسبب نقص المعدات اللازمة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على استفسار إنه يراجع الادعاءات.

وكانت إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران قد توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أواخر نوفمبر.

ويتضمن الاتفاق القائم على التفاوض أن ينسحب حزب الله، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، خلف نهر الليطاني، الذي يبعد حوالي 30 كيلومترا شمال الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ويتولى الجيش اللبناني، إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مراقبة تنفيذ الاتفاق.

ومن المتوقع أن تنسحب القوات البرية الإسرائيلية تدريجيا من لبنان في غضون 60 يوما.

ومع ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه لا يزال نشطا في جنوب لبنان للتعامل مع الانتهاكات المحتملة للاتفاق، وأن الغارات الجوية ما زالت تحدث بشكل متقطع لمنع مقاتلي حزب الله من العودة إلى المناطق القريبة من الحدود.