البث العبرية: مسؤولون إسرائيليون أجروا حوارًا أوليا مع قوات سوريا الديمقراطية

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم السبت، إن مسؤولين إسرائيليين يجرون حوارا أوليا مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مشيرة إلى أن الحوار معها يأتي وسط قلقها من تقدم الفصائل المسلحة خاصة الإسلاميين.

ونقلت القناة 12 العبرية عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قوله إن إسرائيل لا تتدخل في الصراع الجاري في سوريا.

وأشار ساعر إلى أن مسلحين دخلوا المنطقة الفاصلة على الجانب السوري من الحدود وهاجموا القوات الأممية، معربا عن قلقه من انتهاك اتفاقية هدنة 1974 وهو ما يهدد أمن إسرائيل وأمن مواطنيها خاصة في الجولان المحتل.