الفصائل المسلحة السورية تعلن سيطرتها على سجن حمص المركزي

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مصادر في الفصائل السورية المسلحة، السبت، إنها سيطرت على سجن حمص المركزي ومئات السجناء خرجوا منه.

ونقلت "رويترز" عن مصادر، قولها إنهم رصدوا انسحاب لقوات النظام السوري من مدينة حمص، لافتة إلى أن قوات الأمن تنسحب من مقر قيادة الشرطة في مدينة حمص.

وأوضح مسؤولون غربيون وأمريكيون، أن تقدم الفصائل المسلحة يشير إلى أن حكومة الرئيس بشار الأسد قد تسقط خلال أيام.

وأشارت الفصائل السورية المسلحة، إلى أن قوات النظام انسحبت من فرع الأمن السياسي في مدينة حمص، مؤكدة أن عشرات من مركبات الجيش السوري تغادر حمص واستهداف بعضها.

ولفتت الفصائل المسلحة السورية، إلى أن قوات النظام انسحبت من آخر موقع كانت تسيطر عليه في طريق حماة حمص.