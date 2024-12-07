وزير عراقي: الأحداث في سوريا تتسارع ونتحسب لأسوأ الاحتمالات

بغداد - (د ب أ)

قال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، مساء اليوم السبت، إن "الأوضاع في سوريا تشهد تسارعا بالأحداث وتغييرات سريعة ونحن نراقب ونتحسب لما يجري".

وقال الشمري في مقابلة مع محطة تلفزيون "أي نيوز" المحلية إن "جميع قواتنا في حالة تأهب واستعداد على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا البالغ 620 كيلومترا".

وأضاف "لدي اتصالات يومية مع وزير الداخلية السوري لبحث تطورات الأحداث ولم يطلب منا أي دعم عسكري".

وقال "الوضع في سوريا مضطرب ونحن نتحسب إلى أسوأ الاحتمالات ونعمل باستمرار على تحصين الحدود ولم نؤشر أي خروج للمجاميع المسلحة بالعراق الى سوريا.. نحن نقوم بأكبر عملية لتحصين الحدود مع سوريا".