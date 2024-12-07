بلومبيرج: الأسد مستعد لاتفاق يتيح له الاحتفاظ بمناطق سيطرته أو ضمان خروجه الآمن

وكالات

قالت وكالة "بلومبيرج" نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم السبت، إن الرئيس السوري بشار الأسد مستعد لاتفاق يتيح له التمسك بالمناطق الباقية تحت سيطرته أو ضمان خروجه الآمن، لافتين إلى أنه يقترح سن دستور جديد وإجراء محادثات مع المعارضة السياسية.

وأشارت المصادر إلى أن هناك محاولة أخيرة للرئيس السوري بشار الأسد للبقاء بالحكم عبر مبادرات غير مباشرة مع واشنطن والرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وذكرت المصادر أن بعض المليشيات العراقية المدعومة من طهران عادت إلى بلادها بعد تنازل النظام عن دير الزور.

وأكد سيرجي ماركوف، المستشار السياسي المقرب من الكرملين، أن الرئيس الأسد في خطر كبير.

وأوضح مصدر مطلع، أنه من المحتمل أن يكون الأسد في العاصمة الإيرانية طهران.