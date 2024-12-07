إعلام عبري: الجيش حذّر الفصائل المسلحة في سوريا من الاقتراب من الحدود

وكالات

قال موقع "والا" العبري، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حذر الجماعات المسلحة في سوريا من الاقتراب من الحدود بشكل ينتهك اتفاقية وقف إطلاق النار مؤكدا أنه سيرد على أي خرق.

وأكد الموقع العبري، أن إسرائيل تشعر بقلق كبير من تدهور الوضع الأمني على الحدود مع سوريا ومن تعزيز نفوذ الجماعات الإسلامية المتطرفة في المنطقة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال عزز قواته في منطقة الحدود مع سوريا في هضبة الجولان خلال الأيام الأخيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الدفع بقوات معززة في جبهة مرتفعات الجولان، مؤكدا أنه سيواصل العمل لحماية إسرائيل ومواطنيها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه يساعد قوة الأمم المتحدة في صد هجوم شنه مسلحون على موقع تابع لها في بلدة حضر على حدود الجولان السوري.