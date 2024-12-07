مسؤولون إسرائيليون: إيران وروسيا مترددتان في تقديم مساعدة كبيرة لنظام الأسد

وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، اليوم السبت، إن التقدم السريع للفصائل المسلحة السورية زاد بشكل كبير احتمال انهيار نظام الرئيس بشار الأسد.

وأكد مسؤولون إسرائيليون، أنهم يرون ترددا من جانب إيران وروسيا في تقديم مساعدة كبيرة لنظام الأسد.

وأشار مسؤول استخباراتي إسرائيلي، إلى أن الأمور في سوريا تتحرك بسرعة كبيرة وهناك تأثير "الدومينو".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسؤول عراقي ومصدر دبلوماسي إقليمي، إن إيران بدأت في سحب بعض قادتها العسكريين من سوريا.

وأشار المسؤول العراقي، إلى أن إيران أجْلت كبار قادة الحرس الثوري ودبلوماسيين غير أساسيين وعائلاتهم من العاصمة دمشق، موضحا أن إيران تقوم بعمليات إجلاء خشية الحصار بعد الانهيار في سوريا.

وأكد المسؤول العراقي، أن السفارة الإيرانية في دمشق لا تزال تعمل رغم عمليات الإجلاء، لافتا إلى أن معظم العسكريين الإيرانيين غادروا سوريا بالفعل جوا عبر مطار دمشق.