وزير الخارجية الإيراني: دول المنطقة لن تكون بمنأى عن تداعيات الفوضى في سوريا

وكالات

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، السبت، إن وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الإيراني بالدوحة لبحث مستجدات المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن عدم احتواء التطورات الخطيرة سيؤدي لتحول سوريا إلى ملاذ ومركز لنشاط الإرهابيين، مشددا على أنه لن تكون أي دولة في المنطقة بمنأى عن تداعيات الفوضى وانعدام الأمن في سوريا.

وأشار عراقجي إلى أن نهج إيران بدعم فلسطين ولبنان ضد الاحتلال والاعتداءات الصهيونية مبدئي وسيستمر بقوة.

وقالت مصادر تركية وإيرانية، اليوم السبت، إن اجتماعا في العاصمة القطرية الدوحة بشأن سوريا يضم قطر ومصر والسعودية والأردن والعراق ودول أستانا، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وقبل وقت قليل، أفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن وزير الخارجية ونظيره التركي اتفقا على تقديم مبادرات تهدف إلى التوصل لتسوية ترضي جميع الأطراف في سوريا.