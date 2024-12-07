الدفاع السورية: نعزز خطوط انتشار قواتنا بريف دمشق منعا لوقوع حوادث

وكالات

قالت وزارة الدفاع السورية في بيان، اليوم السبت، إنها تقوم بتعزيز خطوط انتشار قواتها بريف دمشق والمناطق الجنوبية منعا لوقوع أي حوادث.

وأضافت الدفاع السورية "نهيب بأبناء شعبنا عدم تصديق الشائعات والوثوق بجيشنا الباسل"، موضحة أن منصات إعلامية تابعة للإرهابيين تنشر أخبارا مضللة بينما يواصل الجيش السوري تنفيذ عمليات نوعية.

وأشارت الدفاع السورية، إلى أن الجيش يواصل تنفيذ عملياته بحمص وحلب وحماة ويكبد الإرهابيين خسائر.

وتفقد وزير الداخلية السوري، مساء السبت، وحدات شرطية في العاصمة دمشق.

وقال وزير الداخلية السوري، إن هناك طوق أمني قوي جدا حول العاصمة دمشق ولا يمكن لأحد أن يكسره.

وطالب وزير الداخلية السوري، المواطنين بعد الاستماع للشائعات، مؤكدا أن كل المؤسسات تقوم بعملها على ما يرام.

من جانبها، قات الفصائل المسلحة السورية، إن قواتها بدأت في تنفيذ المرحلة الأخيرة من تطويق العاصمة دمشق، لافتة إلى أنها تدفع بمزيد من التعزيزات من الشمال والجنوب إلى محاور العاصمة.