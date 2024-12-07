مصر والسعودية والأردن والعراق ودول أستانا يجتمعون بالدوحة لمناقشة الأوضاع بسوريا

وكالات

قالت مصادر تركية وإيرانية، اليوم السبت، إن اجتماعا في العاصمة القطرية الدوحة بشأن سوريا يضم قطر ومصر والسعودية والأردن والعراق ودول أستانا.

وقبل وقت قليل، أفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن وزير الخارجية ونظيره التركي اتفقا على تقديم مبادرات تهدف إلى التوصل لتسوية ترضي جميع الأطراف في سوريا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على هامش أعمال منتدى الدوحة 2024 في دولة قطر".

وأشار البيان إلى أن "الوزيرين بحثا التطورات الراهنة في المنطقة، مع التركيز على الوضع في سوريا، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات والتحديات المرتبطة بها".

وأكد الطرفان خطورة الوضع في سوريا وتأثيراته المباشرة على كل من العراق وتركيا.

وشدد وزير الخارجية العراقي على أن "استقرار سوريا أمنياً وسياسياً يمثل أولوية للعراق"، مشيرا إلى أن "العراق وتركيا يلعبان دوراً فاعلًا في تقديم الحلول المناسبة للأزمة السورية، وناقشا عدداً من العناصر التي يمكن أن تسهم في تحقيق ذلك".

وأكد البيان، أن "الوزيرين اتفقا على أن استمرار التصعيد الحالي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة يصعب السيطرة عليها مستقبلاً"، معربين عن، "قلقهما إزاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في سوريا".

وحذر حسين، وفقا للبيان، من أن "استمرار الصراع المسلح سيؤدي إلى مزيد من المآسي والنزوح الداخلي، مما قد يفاقم أزمة اللاجئين في دول الجوار السوري".

كما شدد الوزيران على أهمية الوصول إلى حل سياسي شامل يخدم مصالح سوريا وشعبها، بما يحقق الاستقرار في المنطقة بأكملها".

وأكد البيان، أن "الوزيرين بحثا الخطوات المقبلة التي تستدعي تنسيقاً عالي المستوى بين العراق وتركيا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول الفاعلة في الشأن السوري، واتفقا على العمل بشكل مشترك لتقديم مبادرات حكيمة وعملية تهدف إلى التوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف، وتحافظ على وحدة واستقلال سوريا، وتضمن سلامة أراضيها".