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وزير الداخلية السوري: هناك طوق أمني قوي جدا حول دمشق لا يمكن كسره

07:06 م السبت 07 ديسمبر 2024

وزير الداخلية السوري

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وكالات

تفقد وزير الداخلية السوري، مساء السبت، وحدات شرطية في العاصمة دمشق.

وقال وزير الداخلية السوري، إن هناك طوق أمني قوي جدا حول العاصمة دمشق ولا يمكن لأحد أن يكسره.

وطالب وزير الداخلية السوري، المواطنين بعد الاستماع للشائعات، مؤكدا أن كل المؤسسات تقوم بعملها على ما يرام.

من جانبها، قات الفصائل المسلحة السورية، إن قواتها بدأت في تنفيذ المرحلة الأخيرة من تطويق العاصمة دمشق، لافتة إلى أنها تدفع بمزيد من التعزيزات من الشمال والجنوب إلى محاور العاصمة.

وزير الداخلية السوري دمشق سوريا الفصائل المسلحة السورية
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