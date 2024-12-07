سوريا.. الفصائل المسلحة تعلن السيطرة على الفرقة 26 التابعة للجيش بحمص

وكالات

قالت إدارة العمليات العسكرية للفصائل المسلحة السورية، اليوم السبت، إنها تخوض هجوما واسعا من عدة محاور للسيطرة على مدينة حمص، مشيرة إلى أنها نفذت عمليات نوعية خلف خطوط قوات الجيش السوري داخل مدينة حمص.

وأوضحت الفصائل المسلحة أنها تمكنت من السيطرة على كلية الهندسة العسكرية شمالي مدينة حمص، وكذلك "الفرقة 26" شمالي حمص بعد اشتباكات مع قوات الجيش.

وأعلنت الفصائل المسلحة، السيطرة مراكز محافظات الجنوب الثلاث درعا والسويداء والقنيطرة بالكامل، لافتة إلى أن هناك انهيارات كبيرة في خطوط دفاع قوات النظام بمدينة حمص وريفها.

ولفتت الفصائل المسلحة إلى أنها تدفع بمزيد من التعزيزات من الشمال والجنوب إلى محاور العاصمة دمشق.