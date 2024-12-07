جيش الاحتلال: نساعد قوة الأمم المتحدة بصد هجوم شنه مسلحون سوريون على أحد مواقعها

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه يساعد قوة الأمم المتحدة في صد هجوم شنه مسلحون على موقع تابع لها في بلدة حضر على حدود الجولان السوري.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن "القوات السورية انسحبت من مواقعها في محافظة القنيطرة عند الحدود مع إسرائيل، اليوم السبت، لتنضم إلى مناطق باتت خارج سيطرة السلطات في غضون أيام إثر هجوم غير مسبوق للجماعة المسلحة".

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس"، إن "القوات الحكومية أخلت مواقع ونقاط عسكرية وأمنية، بينما غادر العاملون في المؤسسات الحكومية، لتصبح المحافظة الواقعة عند الحدود مع إسرائيل خالية لأول مرة من الجيش السوري".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر درزية قولها، السبت، بسيطرتها على معظم قواعد الجيش بمحافظة السويداء جنوبي سوريا على الحدود مع الأردن.

وظلت قاعدة خلخلة الجوية الواقعة شمالي عاصمة المحافظة في المنطقة ذات الأغلبية الدرزية تحت سيطرة الجيش، حيث تعيد القوات تجميع صفوفها.

وأضاف المصادر الدرزية أن مقر وحدة القوات الخاصة التابعة للجيش السوري في المدينة شهد وقائع انشقاق جماعية، مشيرة إلى أن المئات من جنود الجيش السوري يحتمون الآن في أماكن تابعة للطائفة الدرزية.

وجاء ذلك بعد سيطرة الفصائل المسلحة في وقت سابق من اليوم السبت على مدينة السويداء، مركز المحافظة، والجمعة، أمهلت الفصائل في السويداء، الجيش السوري 24 ساعة للانسحاب من المحافظة.