لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

محتجون يسقطون تمثالاً للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد (فيديو)

05:31 م السبت 07 ديسمبر 2024

حافظ الأسد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال سكان ونشطاء لوكالة رويترز، السبت، إن "محتجين أسقطوا تمثال الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والد الرئيس بشار في ساحة رئيسية في ضاحية جرمانا، على بُعد نحو عشرة كيلومترات من وسط دمشق".

وأضافوا أن المحتجين في الضاحية التي "أغلب سكانها من الدروز" والذين يطالبون بـ "إسقاط نظام بشار الأسد" توجهوا أيضاً إلى مبان حكومية في منطقة العاصمة التي تخضع لحراسة أمنية مشددة حيث توجد عدة فروع أمنية.

الرئيس السوري حافظ الأسد بشار الأسد دمشق إسقاط نظام بشار الأسد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لافروف: روسيا تبذل كل ما في وسعها لمنع "الفصائل المسلحة" من الانتشار في سوريا

إعلان

إعلان

بعد زيادتها.. أسعار باقات الإنترنت المنزلي لـ "إي آند"