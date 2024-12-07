محتجون يسقطون تمثالاً للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد (فيديو)

وكالات

قال سكان ونشطاء لوكالة رويترز، السبت، إن "محتجين أسقطوا تمثال الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والد الرئيس بشار في ساحة رئيسية في ضاحية جرمانا، على بُعد نحو عشرة كيلومترات من وسط دمشق".

وأضافوا أن المحتجين في الضاحية التي "أغلب سكانها من الدروز" والذين يطالبون بـ "إسقاط نظام بشار الأسد" توجهوا أيضاً إلى مبان حكومية في منطقة العاصمة التي تخضع لحراسة أمنية مشددة حيث توجد عدة فروع أمنية.