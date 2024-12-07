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دخول عشرات الشاحنات والحافلات الأردنية عبر معبر جابر الحدودي مع سوريا

05:29 م السبت 07 ديسمبر 2024

معبر جابر الحدودي

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بي بي سي

دخلت السبت عشرات الشاحنات والحافلات المحملة بالأردنيين إلى أراضي المملكة عبر معبر جابر الحدودي مع سوريا، بحسب ما رصدت بي بي سي.

وقال مراسل بي بي سي إن "عدداً من السوريين حاولوا العودة إلى بلادهم، إلا أن السلطات الأردنية منعتهم بسبب قرار إغلاق الحدود مع سوريا".

وفي الوقت نفسه، تجمع عدد من سائقي سيارات الأجرة السورية والأردنية في محاولة للدخول إلى معبر جابر- نصيب الحدودي، مما دفع القوات الأمنية الأردنية إلى مطالبتهم بعدم التجمع عند بوابة المعبر، بحسب موفد بي بي سي.

وأكد أن الأردن عزّز من الإجراءات الأمنية على الحدود الشمالية مع سوريا، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة إثر التطورات الأخيرة في سوريا.

أخبار BBC معبر جابر الحدودي سوريا السلطات الأردنية
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