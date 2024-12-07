برلمان كوريا الجنوبية يفشل فى عزل الرئيس يون

سول- (أ ب)

فشل برلمان كوريا الجنوبية، اليوم السبت، فى عزل الرئيس يون بعد مقاطعة أعضاء الحزب الحاكم لجلسة التصويت.

أخفقت محاولة تشريعية في برلمان كوريا الجنوبية، اليوم السبت، في عزل رئيس البلاد يون سوك يول، على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، الأسبوع الماضي، بعدما قاطع معظم نواب حزبه المحافظ، الحاكم، عملية التصويت.

ويتوقع أن يؤدي فشل الاقتراح إلى تكثيف الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بعزل يون، وإلى تعميق حالة الفوضى السياسية في كوريا الجنوبية، حيث يشير استطلاع للرأي إلى أن غالبية مواطني البلاد يؤيدون عزل يون.

وكان إعلان يون الأحكام العرفية أثار انتقادات من حزبه الحاكم، ولكن الحزب يصر في الوقت نفسه على معارضة عزل الرئيس، على ما يبدو لأنه يخشى خسارة الرئاسة لصالح الليبراليين.

ويتطلب عزل الرئيس دعم ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان)، بواقع 200 من أصل 300 عضو.

ولدى أحزاب المعارضة التي قدمت اقتراح عزل الرئيس 192 مقعدا في البرلمان، ولكن ثلاثة نواب فقط من حزب سلطة الشعب الحاكم، شاركوا في التصويت. وقد تم إلغاء الاقتراح دون فرز الأصوات، حيث عدد الأصوات لم يصل إلى النصاب المطلوب، 200 عضو.