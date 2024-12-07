الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44664 شهيدًا



مصراوي



أفادت وزارة الصحة بغزة في التقرير الإحصائي اليومي، بارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44664 شهيدًا و 105976 مصابًا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 428 على قطاع غزة.



وقالت الوزارة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 52 شهيدًا و 142 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.