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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44664 شهيدًا

04:10 م السبت 07 ديسمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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أفادت وزارة الصحة بغزة في التقرير الإحصائي اليومي، بارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44664 شهيدًا و 105976 مصابًا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 428 على قطاع غزة.


وقالت الوزارة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 52 شهيدًا و 142 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأشارت إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وزارة الصحة بغزة العدوان الإسرائيلي على غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي
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