مجلس الوزراء اللبناني يوافق على خطة انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني

بيروت- (د ب أ)

وافق مجلس الوزراء اللبناني، اليوم السبت، على خطة انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني.

وأقر مشروع إعادة الإعمار، خلال الجلسة التي عقدها اليوم في مدينة صور في جنوب لبنان بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون.

وقال وزير الأعلام زياد المكاري، في تصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إن "مجلس الوزراء وافق على خطة العمليات التي أعدتها قيادة الجيش المتعلقة بتعزيز انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني.

وأقرّ مشروع قانون يرمي إلى إعادة إعمار الأبنية المهدمة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان.

كما أخذ علماً بعرض وزارة الزراعة للآلية التي أعدتها لمسح الأضرار الزراعية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي".

وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق "على ترتيبات وإجراءات تتعلق بمسح الأضرار ورفع الأنقاض وتوزيع المهام بين الإدارات الرسمية، ووافق على سلفة عاجلة لهذه الغاية قدرها 4000 مليار ليرة لبنانية، والطلب من الأهالي والمواطنين اتباع تعليمات وإرشادات الجيش في سبيل عودتهم الآمنة إلى قراهم".

وكشف الوزير مكاري عن أن "الجيش اللبناني بحاجة إلى عتاد وعديد وتجهيزات كثيرة، وقائد الجيش تحدث عن مساعدات ستصل إلى المؤسسة العسكرية قريباً".

وأعلن أن "خطة انتشار الجيش هي ذات طابع سري. واللجنة الخماسية المعنية بالإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار ستبدأ اجتماعاتها بعد غد الإثنين وبناء على هذه الاجتماعات يبدأ تنفيذ خطة الانتشار، مع العلم أن الجيش اللبناني بدأ بإرسال قواته إلى الكثير من الأماكن في الجنوب".

وعن إعادة بناء المساكن المهدّمة جرّاء الحرب قال مكاري "سيكون هناك خطة وآلية تعرض على مجلس الوزراء".

وعن موضوع الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار قال مكاري "كل الخروقات مرفوضة وابتداءً من بعد غد تصبح الآلية جدية أكثر".

وعما يحصل في سوريا أوضح مكاري" أن الجيش اللبناني أخذ قراراً بإرسال قوات إلى الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا وبدأ بإرسالها بالتزامن مع الأحداث في سوريا"، مضيفاً أن "الجيش اللبناني سيحمي الحدود الشرقية والشمالية ".

يذكر أن الجيش اللبناني يقوم بتعزيز انتشاره في منطقة جنوب لبنان، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.