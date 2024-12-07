الدفاع السورية تنفي انسحاب وحداتها الموجودة في كامل مناطق ريف دمشق

دمشق- (د ب أ)

نفت وزارة الدفاع السورية السبت انسحاب وحداتها الموجودة في كامل مناطق ريف دمشق.

وقال مصدر عسكري، في منشور أوردته وزارة الدفاع على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن "حملة إعلامية كاذبة تقوم بها الفصائل المسلحة عبر منصاتها ومواقعها الإلكترونية وبعض القنوات الإعلامية بهدف نشر الذعر والخوف بين صفوف المدنيين في ريف دمشق".

وأضافت: "ولا صحة لأي نبأ وارد بشأن انسحاب لوحدات قواتنا المسلحة الموجودة في كامل مناطق ريف دمشق".

وكانت الفصائل السورية المسلحة أعلنت سيطرتها على العديد من مواقع قوات النظام غربي دمشق ، مشيرة إلى "انسحاب واسع لقوات النظام من مختلف المواقع بريف دمشق الغربي".

بدورها، قالت إدارة العمليات العسكرية التابعة للفصائل المسلحة إن "قواتها بدأت تنفيذ المرحلة الأخيرة بتطويق العاصمة دمشق".