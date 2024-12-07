الأردن يقرر إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا

وكالات

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري وذلك بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري.

وأفادت وكالة مهر للانباء، نقلا عن قناة المملكة، أن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أعلن اليومالجمعة، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري وذلك بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري.

وأضاف بموجب القرار فأنه سيتم السماح للشاحنات الأردنية والمواطنين الأردنيين بالعودة إلى أراضي المملكة، فيما ستمنع حركة المرور للمغادرين إلى الأراضي السورية.

وتابع أن الأردن يتابع التطورات الجارية في سوريا، بينما تستمر القوات المسلحة بتأمين الحدود.