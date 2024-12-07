الفصائل المسلحة السورية: بدأنا تطويق العاصمة دمشق

وكالات

قال قائد إدارة العمليات العسكرية بالفصائل المسلحة السورية حسن عبد الغني، إن "قواتنا بدأت تنفيذ المرحلة الأخيرة بتطويق العاصمة دمشق".

وأضاف: "نجدد دعوتنا إلى ضباط وعناصر النظام بالانشقاق والانحياز للشعب"، مشيرًا إلى "سيطرة الجماعة المسلحة على منطقة القريتين في ريف حمص".

وتابع عبدالغني: "انهيارات كبيرة لقوات النظام السوري على جبهات عدة وسط البلاد وجنوبها".

وقالت الجماعة المسلحة إنها باتت على بعد 20 كيلومترًا من العاصمة السورية دمشق، كما سيطرت على بلدتي كناكر وفوج المدفعية بريف دمشق الغربي، مشيرة إلى انسحابات متتالية للنظام السوري من بلدة عرطوز.

كما أعلنت الجماعة سيطرتها على مبنى قيادة شرطة محافظة القنيطرة المحاذية لهضبة الجولان المحتلة.