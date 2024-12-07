الفصائل المسلحة السورية: نبعد 20 كم عن بوابة دمشق الجنوبية

دمشق- (د ب أ)

أعلنت الفصائل السورية المسلحة اليوم السبت، سيطرتها على العديد من مواقع قوات النظام غربي دمشق.

وقالت غرفة عمليات فتح دمشق، في بيان أورده تلفزيون سوريا التابع للمعارضة على صفحته بموقع فيسبوك اليوم ، "بدأنا السيطرة على منطقة كناكر ودير ماكر بعد انسحاب القطعات العسكرية من محيطها وتأمين انشقاق مئات العناصر".

وأشارت إلى "انسحاب واسع لقوات النظام من مختلف المواقع بريف دمشق الغربي".

بدورها، قالت إدارة العمليات العسكرية للفصائل المسلحة إن مقاتليها "على بعد 20 كم عن بوابة دمشق الجنوبية".





