صور| الحماية المدنية بالقاهرة وبني سويف تستقبل طلاب المدارس للتعرف على دور الشرطة

كتب- علاء عمران:

استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، زيارة لعدد من طلاب إحدى المدارس، للتعرف على الدور الذي يقوم به رجال الحماية المدنية في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

كما تم تنظيم بيان عملي لكيفية التعامل مع بلاغات الحريق المختلفة، وشرح كيفية الحماية من أخطار الحريق والتعامل معها حال وقوعها، وتم توزيع بعض الهدايا العينية عليهم مثل "أعلام وكتيبات إرشادية بقواعد وتعليمات الحماية المدنية".

كما استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف عددًا من طلاب إحدى المدارس بالمحافظة للتعرف على دور رجل الشرطة في حماية الأرواح والممتلكات.

ومن جانبهم، توجه المشرفون المرافقون للأطفال بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع، ولا سيما النشء وصغار السن.

جاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع، لاسيما الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشء وصغار السن.