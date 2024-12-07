كوريا الجنوبية: البرلمان يبدأ التصويت على اقتراح عزل الرئيس

وكالات



بدأت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، التصويت على اقتراح بعزل الرئيس يون سوك يول، بسبب اتهامه بـ "التمرد" بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية على البلاد ليلة الثلاثاء الماضي، لكن تم إلغاؤها بعد 6 ساعات بعدما صوت 190 نائبًا ضدها.



لكن أعضاء الحزب الحاكم حزب "قوة الشعب" انسحبوا من المجلس، ما أدى لتبقي عدد قليل للغاية من النواب لا يكفي لإقرار الإجراء، ويحتاج اقتراح العزل إلى 200 صوت من أصل 300 عضو في البرلمان لإقراره. وتشغل المعارضة 192 مقعدًا وستحتاج إلى 8 أصوات على الأقل من بين 108 نواب من الحزب الحاكم لتمرير اقتراحهم.



وأظهرت صور البث المباشر للجلسة، نواب حزب "قوة الشعب" وهم يغادرون قاعة البرلمان، فيما كان عشرات آلاف المتظاهرين محتشدين خارج المبنى للمطالبة بمغادرة يون السلطة.



وبحسب وسائل إعلام كورية جنوبية، فقد قرر نائب واحد فقط من الحزب الحاكم البقاء في القاعة.



وبدأ التصويت على مشروع قانون قدمه "الحزب الديمقراطي" المعارض لعزل الرئيس، بعد ساعات من اعتذاره عن محاولته فرض الأحكام العرفية في الأسبوع الماضي؛ لكنه لم يتخلّ عن السلطة، متحديًا الضغوط الشديدة المطالبة بتنحيه حتى من بعض أعضاء حزبه الحاكم.





