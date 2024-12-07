ترامب يشارك فى إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام بباريس بعد ترميمها

باريس/واشنطن- (أ ب)

يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التوجه إلى باريس، في أول زيارة خارجية له كرئيس منتخب، حيث ينضم إلى قادة دول العالم والشخصيات البارزة في الاحتفال بإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام بعد ترميمها، إثر تعرضها لحريق مدمر فى عام 2019.

وعندما قبل ترامب دعوة مؤخرا للمشاركة، كتب أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قام " بمهمة رائعة لضمان عودة كاتدرائية نوتردام إلى مستوى مجدها الكامل، بل وأكثر من ذلك، فإنه سيكون يوما خاصا جدا للجميع".





