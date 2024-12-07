رئيس مجلس النواب اللبناني: ما يجري في سوريا مؤامرة متورطة فيها قوى كبرى

بيرو- (د ب أ)

أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن القلق الكبير حيال ما يجري في سوريا.

وقال بري، في تصريح لصحيفة (الجمهورية) المحلية نشر اليوم السبت: إن "ما يجري خطير جداً. واضح أنّ هناك مؤامرة متورطة فيها قوى كبرى"، مضيفاً "يجب التنبّه لهذا الوضع الخطير والحذر منه، خصوصاً هنا في لبنان".

وتابع قائلا: "اعتقد أنّ ما يجري في سوريا يشكّل سبباً إضافياً لتحصين الداخل، وحافزاً إضافياً لنا في أن ننتخب رئيساً للجمهورية".

ورداً على ما يُحكى عن استمهال أمريكي لإجراء الانتخابات الرئاسية، أجاب بري: "الجلسة في موعدها في التاسع يناير المقبل ، وسيحصل انتخاب لرئيس الجمهورية".

وأضاف :"اعتقد الفترة الفاصلة عن الجلسة كافية لبناء أرضية التوافق والتفاهم لإتمام الانتخابات".

يذكر أن بري كان قد حدّد في 28 نوفمبر الماضي، التاسع من الشهر المقبل، موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وأعلن أنه سيدعو السفراء إلى الجلسة "وستكون مثمرة ان شاء الله".

وكانت ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون انتهت في 31 أكتوبر عام 2022، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي. ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد.