وزراء خارجية سوريا والعراق وإيران: تهديد أمن سوريا خطرًا على استقرار المنطقة

وكالات



قال وزراء خارجية سوريا والعراق وإيران في بيان مشترك، السبت، إن "تهديد أمن سوريا يشكل خطرًا عامًا على استقرار المنطقة برمتها ولا خيار سوى التنسيق والتعاون المستمر".



وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث حول التطورات في سوريا، إنه "سيتم حماية أراضي العراق وحدوده وإبعاده عن أي هجمات مسلحة، من خلال القوات المسلحة العراقية بجميع أصنافها".



وتحدث عن أن "بغداد ستبادر بعقد اجتماع لعدد من الدول في بغداد لمناقشة الأوضاع الخطرة في سوريا"، مشيرًا إلى أن "العراق سيدعو إلى اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية على مستوى الوزراء".



ومن جانبه، قال وزير الخارجية السوري بسام صباغ، إن "الجيش السوري يقوم بواجبه لصد هجمات الفصائل المسلحة".



وأضاف أن "التدخلات في سوريا باتت مكشوفة، وتهدف إلى أطماع تاريخية"، مشيرًا إلى "وجود تضامن ودعم واسع للحكومة السورية".



وبدوره، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "إيران اتخذت قرارًا باستمرار نشاطاتنا بشكل مشترك بما يخص سوريا".



وأكد عراقجي، أن إيران أعلنت دعمها لسوريا، وستستمر بهذا الدعم.























