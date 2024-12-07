مصرع 20 شخصا إثر انهيار مبنى سكني بلاهاي

لاهاي- (أ ش أ)

لقي 20 شخصا مصرعهم إثر انهيار جزئي لمبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق في لاهاي الهولندية، اليوم السبت، بعد نشوب حريق اتبعه انفجار وذلك في تارويكامب بمنطقة مارياهوفي، وما زالت عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض مستمرة.

ونقلت هيئة راديو وتلفزيون بلجيكا "آر.تي.بي.إف" عن إدارة الإطفاء بالمدينة ـ في بيان ـ إن خدمات الطوارئ تعمل علي إنقاذ المصابين والبحث عن ناجين ومكافحة الحريق، وتم نقل أربعة ضحايا إلى المستشفى، ولم يتم الكشف بعد عن السبب المحتمل للانفجار في هذا المبنى الواقع على مسافة غير بعيدة عن وسط المدينة.

وأكدت وكالة الأنباء الهولندية أن الأضرار كبيرة، فقد تم تدمير ما بين خمس إلى سبع شقق سكنية ، وهناك انبعاث كميات كبيرة من الدخان والتي جعلت من الصعب تقدير الأضرار الناجمة عن الانفجار.