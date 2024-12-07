لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مصرع 20 شخصا إثر انهيار مبنى سكني بلاهاي

12:29 م السبت 07 ديسمبر 2024

انهيار مبنى سكني - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

لاهاي- (أ ش أ)

لقي 20 شخصا مصرعهم إثر انهيار جزئي لمبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق في لاهاي الهولندية، اليوم السبت، بعد نشوب حريق اتبعه انفجار وذلك في تارويكامب بمنطقة مارياهوفي، وما زالت عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض مستمرة.

ونقلت هيئة راديو وتلفزيون بلجيكا "آر.تي.بي.إف" عن إدارة الإطفاء بالمدينة ـ في بيان ـ إن خدمات الطوارئ تعمل علي إنقاذ المصابين والبحث عن ناجين ومكافحة الحريق، وتم نقل أربعة ضحايا إلى المستشفى، ولم يتم الكشف بعد عن السبب المحتمل للانفجار في هذا المبنى الواقع على مسافة غير بعيدة عن وسط المدينة.

وأكدت وكالة الأنباء الهولندية أن الأضرار كبيرة، فقد تم تدمير ما بين خمس إلى سبع شقق سكنية ، وهناك انبعاث كميات كبيرة من الدخان والتي جعلت من الصعب تقدير الأضرار الناجمة عن الانفجار.

هذا المحتوى من

Asha
انهيار مبنى حريق لاهاي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزراء خارجية سوريا والعراق وإيران: تهديد أمن سوريا خطرًا على استقرار المنطقة

إعلان

إعلان