دول عدة تدعو رعاياها إلى مغادرة سوريا بـ أسرع وقت ممكن بسبب الأوضاع الأمنية



وكالات

دعت دول عدة في العالم رعاياها المقيمين على الأراضي السورية إلى مغادرة البلاد "بأسرع وقت ممكن"، على وقع اشتباكات مستمرة منذ الأربعاء 27 نوفمبر بين الفصائل المسلحة والجيش السوري، محذرة من أوضاع "متقلبة يصعب التنبؤ بها".



الولايات المتحدة



طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من مواطنيها في سوريا مغادرة البلاد "طالما لا تزال خيارات السفر التجارية متاحة".



وعلّلت الوزارة دعوتها التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن "الوضع الأمني في سوريا يبقى متقلباً وغير قابل للتنبؤ به، مع وجود اشتباكات نشطة بين فصائل مسلحة في كل أنحاء البلاد".



روسيا



حثّت السفارة الروسية في دمشق رعاياها على مغادرة البلاد، مع استمرار تقدم الفصائل المسلحة نحو حمص وسط البلاد، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.



وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أفاد بأن استقرار الوضع في سوريا ليس بالأمر السهل، واصفًا ما يجري بأنه "لعبة معقدة تشارك فيها أطراف عدة".



كندا



دعت وزارة الخارجية الكندية مواطنيها إلى مغادرة الأراضي السورية فورًا "في ضوء تقدم الجماعات المسلحة التي تتجه نحو العاصمة دمشق".



الأردن



أما الأردن، فأعلن بعد دعوة رعاياه لمغادرة البلاد، أنه جرى تشكيل "خلية أزمة وطنية من جميع الأجهزة المعنية في البلاد للعمل على إجلاء الأردنيين المقيمين والمتواجدين في سوريا وتأمين عودتهم إلى المملكة بسلام و بأسرع وقت ممكن".



وأكدت الخارجية الأردنية أن "جميع الأردنيين المتواجدين في سوريا بخير".



العراق



دعا العراق مواطنيه المتواجدين في سوريا إلى مراجعة السفارة العراقية بدمشق لتسجيل أسمائهم لديها من أجل تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلادهم.