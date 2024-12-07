جثتان و9 مصابين جراء انقلاب سيارة محملة بالعمال في الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 9 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة حفير شهاب الدين بنطاق مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، يفيد انقلاب سيارة ربع نقل ووجود وفيات ومصابين بنطاق منطقة حفير شهاب الدين "دائرة المركز".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين انقلاب السيارة في منطقة الحفير ما أسفر عن مصرع: "أحمد السيد الجمل، 20عاما، محمد جاد إسماعيل محمد، 20 عاما، مقيمان بالحفير".

كما أصيب فى الحادث كلا من: "حسام ممدوح حسن السيد، 38 عاما، قرية العشرين، بهية عوض إبراهيم، 23 عام، قرية العشرين، سماسم سمير زغلول، 30 عاما، العشرين، مصطفي حمدي محمد، 14 عاما، أحمد حسن حامد، 18عاما، العشرين، هند منير إبراهيم، 39 عاما، العشرين، محمد عوض الفخري، 35 عاما، العشرين، رضا محمد مصطفى، 40 عاما، العشرين، رضا السيد حسن، 35 عاما العشرين".

جرى نقل الجثمانين إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.