الأمم المتحدة: نزوح ما لا يقل عن 370 ألف شخص بسبب القتال في سوريا

نيويورك- (د ب أ)

أفادت الأمم المتحدة بنزوح 370 ألف شخص على الأقل منذ تجدد الحرب الأهلية في سوريا أواخر الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي في نيويورك يوم الجمعة إن "معظم النازحين هم من النساء والأطفال".

وأضاف أن عشرات الآلاف لجأوا إلى شمال شرق سوريا.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن العديد من ملاجئ الطوارئ وصلت بالفعل إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.

وقال دوجاريك إنه مع وصول هذه المواقع إلى طاقتها الاستيعابية الآن، ينام الناس في الشوارع أو في سياراتهم في درجات حرارة تحت الصفر مع حلول فصل الشتاء.

وتسبب القتال أيضا في إلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية وتعطيل المساعدات الضرورية.

وفي 27 نوفمبر الماضي، تجددت الحرب الأهلية المستمرة منذ فترة طويلة الأمد في سوريا وذلك بهجوم شنه تحالف بقيادة "هيئة تحرير الشام".

ويهدف التحالف إلى الإطاحة بالحكومة السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد، والتي شنت منذ ذلك الحين هجوما مضادا حول مدينة حماة.





