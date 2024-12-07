مسؤول أمريكي: الوضع سيزداد صعوبة إذا وجد الأسد نفسه بحاجة للقتال جنوبا

وكالات

قال مسؤول أمريكي إن الوضع سيصبح أكثر صعوبة إذا وجد الرئيس السوري بشار الأسد نفسه بحاجة للقتال على الجبهة الجنوبية.

وأضاف في تصريحات للجزيرة، أن هناك تقارير بشأن سيطرة المعارضة على مواقع للنظام في الجنوب بعد استدعاء الجيش إلى دمشق.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن حزب الله وإيران ليسا في الوضع السابق الذي كان بإمكانهما فيه تقديم المساعدة.

وأكد أن ما سماه الجهات الفاعلة الأخرى تتخذ خطوات لمحاولة احتواء تداعيات ما يحدث في سوريا عليها.

وقال إن من غير الواضح معرفة سبب تحرك هيئة تحرير الشام في الوقت الحالي، وإن من الصعب تخيل أن ما يحدث تم التخطيط له بين عشية وضحاها.