إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية كاليفورنيا بسبب رسالة تهديد

وكالات

أعلنت شرطة ساكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا، أنه تم إخلاء مبنى الكابيتول في المدينة أمس الجمعة، بعد تلقي رسالة تهديد عبر البريد الإلكتروني، بحسب روسيا اليوم.

وكتبت الشرطة على منصة "إكس": "تم تلقي رسالة إلكترونية تضم تهديدات في 6 ديسمبر الجاري في مبنى الكابيتول بالولاية، وتم إخلاء مبنى الكابيتول مؤقتا".

وأضافت الشرطة في وقت لاحق أنه لم يتم العثور على أي مصادر تهديد في المبنى بعد عملية تفتيش.