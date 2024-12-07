إطلاق صاروخ باليستي من اليمن تجاه إسرائيل.. وجيش الاحتلال يعترضه

وكالات

اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، صاروخًا باليستيًا أطلق من اليمن قبل عبوره إلى داخل إسرائيل، وفقا لما ذكرته العربية.

وتعامل سلاح الجو الإسرائيلي مع الصاروخ الباليستي الذي جرى إطلاقه من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي.

يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة الجمعة، استهدفت معبر العريضة الحدودي بين لبنان وسوريا في عكار شمال لبنان.

وبحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، على معبر العريضة الحدودي في عكار، ما أدى الى أضرار في البنية التحتية وانقطاع الطريق بين لبنان وسوريا مجدداً بعد عملية تأهيل للجسر.

وسُجل صباح الجمعة تحرك لآليات ودبابات الجيش الإسرائيلي داخل بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.