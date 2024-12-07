رئيس كوريا الجنوبية يعتذر عن فرض الأحكام العرفية.. والحزب الحاكم: "استقالته حتمية"

وكالات

قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، في خطاب بثه التلفزيون اليوم السبت، إنه يعتذر عن قرار فرض الأحكام العرفية والتسبب في حالة من السخط.

وتعهد يون بأنه لن يكون هناك إعلان ثان للأحكام العرفية في البلاد، وفقا لما ذكرته الغد.

ونقلت وسائل إعلام كورية عن زعيم الحزب الحاكم هان دونج هون القول: إن استقالة الرئيس يون المبكرة من منصبه حتمية.

وأضاف زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، أن الرئيس لم يعد في وضع يتيح له ممارسة مهام منصبه.

كان هان دونج هون رئيس الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية قد دعا أمس الجمعة لتعليق مهام الرئيس محذرا من خطر كبير حال بقائه.

وقال في تصريحات فجر الجمعة: "إذا استمر الرئيس يون في شغل منصب الرئيس، فهناك خطر كبير من تكرار إجراءات متطرفة مماثلة لإعلان الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير".

وأضاف أن الرئيس يون سوك يول كان قد أمر باعتقال سياسيين بارزين على أساس كونهم قوى مناهضة للدولة خلال الأحكام العرفية التي أعلنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كانت كوريا الجنوبية قد شهدت تطورات سياسية مثيرة الثلاثاء الماضي بعد أن أعلن الرئيس الأحكام العرفية في البلاد، لكن البرلمان أسقط قرار الرئيس خلال ساعات معدودة.