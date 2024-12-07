بايدن: أصدرت أوامر بضرب الحرس الثوري الإيراني في سوريا نوفمبر الماضي

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في رسالة إلى الكونجرس، أنه أصدر أوامره مرتين لتوجيه ضربات في الأراضي السورية في نوفمبر الماضي، لمهاجمة أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وجاء في رسالة إلى قيادة مجلسي الكونجرس الأمريكي: "لقد وجهت قوات الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات منفصلة في 11 نوفمبر 2024 و26 نوفمبر 2024 ضد أهداف في سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات المرتبطة به"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أن الضربات استهدفت مقرات القيادة والسيطرة ومواقع تخزين الأسلحة ومراكز التدريب والدعم اللوجستي للحرس الثوري.

وأضاف أن ضربات نوفمبر جاءت في أعقاب هجمات على أفراد ومنشآت أمريكية في سوريا هددت حياة العسكريين وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

يذكر أنه في 11 نوفمبر الماضي، أفادت القيادة المركزية للبنتاغون أن القوات الأمريكية نفذت ضربات ضد "الجماعات الموالية لإيران في سوريا".

وأشارت القيادة المركزية إلى أن الضربات "ستقلل من قدرة الجماعة على شن هجمات ضد القوات الأمريكية".

ومنذ بداية الحرب على غزة، تتعرض القواعد الأمريكية لهجمات منتظمة من طرف مجموعات مسلحة، حيث يتمركز نحو 2500 جنديا أمريكيا في العراق ونحو 900 جندي في سوريا.

ويسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شرق وشمال شرق سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول للنفط والغاز في سوريا.

وقد وصفت دمشق مرارا وتكرارا وجود القوات الأمريكية على أراضيها بالاحتلال والقرصنة الرسمية للسطو على النفط.