الأمم المتحدة: نزوح 370 ألف شخص بسبب الحرب الأهلية في سوريا

وكالات

أفادت الأمم المتحدة، اليوم السبت، بنزوح 370 ألف شخصا على الأقل منذ تجدد الحرب الأهلية في سوريا أواخر الشهر الماضي، بحسب سكاي نيوز.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن معظم النازحين هم من النساء والأطفال، مضيفا أن عشرات الآلاف لجأوا إلى شمال شرق سوريا.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن العديد من ملاجئ الطوارئ وصلت بالفعل إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.

وقال دوجاريك: إنه مع وصول هذه المواقع إلى طاقتها الاستيعابية الآن، ينام الناس في الشوارع أو في سياراتهم في درجات حرارة تحت الصفر مع حلول فصل الشتاء.

وتسبب القتال أيضا في إلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية وتعطيل المساعدات الضرورية.

وتأتي هذه الأرقام مع التطورات الميدانيةالتي تضع البلد في تصعيد عسكري متسارع، يرافقه مزيد من التوترات الأمنية التي تعصف بالمنطقة.