روسيا: تدمر مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعتي أستراخان وبيلجورود

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعتي أستراخان وبيلجورود، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت الوزارة في بيان: "من الساعة 20:10 إلى الساعة 20:50 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولات أخرى لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضافت الدفاع الروسية: "دمرت منظومات الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعتي أستراخان وبيلجورود".

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.