إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار تحذيرا من غارات في 4 مقاطعات أوكرانية

وكالات

أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فجر اليوم السبت، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار تحذيرا من غارات جوية في 4 مقاطعات أوكرانية، بحسب روسيا اليوم.

وبحسب بيانات الخرائط، انطلقت صفارات الإنذار تحذيرا من غارات جوية في مقاطعة تشيركاسي عند الساعة 00.32 بتوقيت موسكو، وفي مقاطعة فينيتسا عند الساعة 00.33، وفي مقاطعة سومي في الساعة 00.47، وفي مقاطعة كييف الساعة 00.53.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة تم إعلان حالة التأهب في مقاطعات بولتافا وكيروفوغراد وأوديسا ونيكولاييف.

وقد بدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، أي بعد يومين من الهجوم الذي تعرض له جسر القرم.

وبحسب السلطات الروسية، تقف المخابرات الأوكرانية بالذات وراء هذا الهجوم، ويتم تنفيذ ضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن التنبيه من التعرض لغارات جوية يوميا في شتى المناطق الأوكرانية، وأحيانا في جميعها.

وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مرارا أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.