وكالات

وقعت قبل قليل، اشتباكات بين الفصائل المسلحة والجيش السوري في "فرع أمن الدولة" بالسويداء جنوب سوريا، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها.

وأخلى مسؤولون بينهم المحافظ وقادة أمنيون، الجمعة، مؤسسات ومراكز في محافظة السويداء جنوب سوريا، على وقع هجمات غير مسبوقة تشنها الفصائل المسلحة في وسط البلاد، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: إن محافظ المدينة وقيادات الشرطة والسجن وحزب البعث غادروا إداراتهم في مدينة السويداء، تزامنا مع سيطرة مسلحين محليين على نقاط أمنية في ريفها، وفق فرانس برس.

يشار إلى أن الفصائل كانت سيطرت، الخميس، على مدينة حماة، رابع كبرى مدن سوريا، الواقعة في وسط البلاد، بعد أيام من سيطرتها على حلب وإدلب في إطار هجوم مباغت.