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السفارة الأردنية في واشنطن تنفي طلب مسؤولين أردنيين من بشار الأسد مغادرة سوريا

01:16 ص السبت 07 ديسمبر 2024

بشار الأسد

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وكالات

نفت السفارة الأردنية في واشنطن، ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير ادعى أن مسؤولين أردنيين رفيعي المستوى حثوا الرئيس السوري بشار الاسد على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة منفى.

وقالت السفارة في بيان: "ننفي بشدة الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والتي وردت في مقالة صحيفة وول ستريت جورنال بعنوان "المتمردون السوريون يتقدمون نحو ثالث أكبر مدينة في تهديد متزايد للأسد" بقلم إيزابيل كولز"، بحسب روسيا اليوم.

وشددت السفارة الأردنية، على أن الادعاء بأن المسؤولين الأردنيين حثوا الرئيس بشار الأسد على مغادرة سوريا وتشكيل حكومة في المنفى هو ادعاء لا أساس له من الصحة وكاذب تماما، ونحن نأسف لأن مثل هذه الوسيلة الإعلامية المحترمة تنشر معلومات غير مؤكدة ومضللة دون التحقق من الحقائق بشكل صحيح.

وأكدت أن "صحيفة وول ستريت جورنال لم تتواصل معنا مطلقا للتحقق من هذا الادعاء، وهو ما يمثل انتهاكا خطيرا للمعايير الصحفية، ونحن نرفض هذا الافتراء بشكل قاطع ونطالب إدارة وول ستريت جورنال بإصدار تصحيح على الفور".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر قولها: إن "مسؤولين أردنيين حثوا الرئيس السوري بشار الأسد على مغادرة البلاد، وتشكيل حكومة في المنفى".

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