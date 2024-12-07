السفارة الأردنية في واشنطن تنفي ادعاءات “وول ستريت جورنال” بشأن الأسد

وكالات

نفت السفارة الأردنية في واشنطن صحة ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن ادعاءات تفيد بأن مسؤولين أردنيين طلبوا من الرئيس السوري بشار الأسد مغادرة سوريا وتشكيل حكومة في المنفى.

وأكدت السفارة في بيان لها أنه لا أساس لهذه الادعاءات، مشيرة إلى أن الصحيفة لم تتواصل معها للتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها.

وأعربت السفارة عن أسفها لقيام وسيلة إعلامية ذات سمعة طيبة بنشر “معلومات غير دقيقة ومضللة”، ودعت إدارة الصحيفة إلى إصدار تصحيح فوري لتلك المزاعم.